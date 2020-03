Da Sarroch un gesto di solidarietà: donati 550 paia di guanti in lattice

Medau: “Pula è una comunità che diventa grazie anche e alla generosità di altri paesi vicini”

Di: Antonio Caria

550 paia di guanti in lattice è il regalo che un esercizio commerciale di Sarroch ha voluto fare alla comunità di Pula.

“Un gesto prezioso che ci aiuta in questo difficile momento in cui siamo totalmente sprovvisti di Dpi (dispositivi di protezione individuale) con cui dotare il Volontariato Sanitario, le Forze dell'Ordine, Barracelli, Polizia Municipale, Cooperative per assistenza domiciliare, ecc”, ha dichiarato la Sindaca Carla Medau.

“Pula – conclude – è una comunità generosa ma che diventa grande grazie anche alla generosità di altri paesi vicini con i quali superiamo i confini e le barriere geografiche per contribuire tutti insieme a tutelare la salute di tutti”.