Coronavirus. A Sassari il primo cesareo d’urgenza da mamma sospetta contagiata

Del tampone seguito non si conosce ancora l’esito

Di: Ansa

"Stasera primo nato in paziente sospetta per Covid-19, in emergenza, con taglio cesareo, alle Cliniche universitarie di Sassari". A regalare un sorriso al sistema sanitario sassarese e ai suoi utenti è Giovanni Fadda.

Ginecologo di grande esperienza, ex amministratore locale (è stato anche vice sindaco di Sassari) il medico ha dato l’annuncio dal suo profilo Facebook.

Del tampone seguito sulla neo mamma non si conosce ancora l’esito, ma il lieto evento di cui è stata protagonista fa chiudere positivamente una giornata che per la Ginecologia del territorio è stata tremenda, con numerosi casi di positività rilevati nel reparto di Alghero e la sospensione temporanea del Punto nascite.