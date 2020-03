Coronavirus. I vigili del fuoco “scortano” e permettono a un medico di visitare un’anziana

Gli operatori hanno consentito al medico di intervenire in sicurezza.

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono impegnati in interventi di assistenza alla popolazione. Questo pomeriggio una squadra del comando di Nuoro è intervenuta per consentire ad un medico cardiologo di poter effettuare alcuni accertamenti sanitari, necessari per una anziana donna residente in una zona alla periferia del capoluogo barbaricino.

In questi casi, considerata l'emergenza contingente, gli operatori hanno consentito al medico di intervenire, precauzionalmente, con i dispositivi di protezione necessari, in sicurezza.