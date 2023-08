Cagliari. Ruba 50 euro a un minorenne e lo minaccia, poi fugge: arrestato 21enne

Il giovane è stato rintracciato e fermato poco più tardi

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato scorso a Cagliari, un 21enne è stato arrestato in flagranza dagli agenti di polizia, per l’ipotesi di reato di rapina impropria. Poco prima era giunta alla linea del 112 una segnalazione di rapina appena consumata ai danni di un giovane nei pressi di piazza Matteotti. Così sono state inviate sul posto due Volanti.

La vittima, un ragazzo di 16 anni, avrebbe riferito ai poliziotti che, mentre passeggiava nei pressi della stazione dell’Arst in compagnia di un coetaneo, era stato avvicinato da un ragazzo, che, dopo essersi fatto consegnare una banconota da 50 euro con il pretesto di cambiarli con banconote di taglio più piccolo in suo possesso, si sarebbe nelle vie limitrofe dopo averlo minacciato di non riferire ad alcuno quanto accaduto.

Poco più tardi, gli equipaggi della Squadra Volante hanno individuato e fermato un ragazzo la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dalla vittima. Lo stesso è stato trovato in possesso di una banconota da 50 euro.

Il giovane, un 21enne residente a Quartu Sant’Elena, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di rapina impropria e, al termine degli accertamenti di rito, accompagnato presso il proprio domicilio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

I fatti accertati dagli investigatori saranno valutati dal gip nell'udienza fissata nella mattina di oggi.