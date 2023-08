Discoteca abusiva in mega villa a Porto Cervo: oltre 250 partecipanti, intervengono i finanzieri

Entrate a pagamento, 50 per le donne e 100 per gli uomini, ma la discoteca non disponeva di nessuna autorizzazione

Di: Redazione Sardegna Liveq

Da diverse settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Sassari stavano raccogliendo e analizzando dati e notizie circa l’organizzazione di eventi di intrattenimento a pagamento completamente abusivi durante le notti estive in Costa Smeralda. La formula, diretta ad un pubblico fatto di giovani e giovanissimi, è quella, oggi sempre più comune, dell’evento organizzato via social, in luoghi isolati che i ragazzi raggiungono e frequentano grazie al passa parola e al tamtam delle app di comunicazione istantanea. Al loro arrivo in piena notte, tra l'una e le due del 19 agosto, i Finanzieri del Gruppo Olbia si sono trovati davanti ad un super evento.

Un’ampia area parcheggio già piena di auto di lusso e di grossa cilindrata - fanno sapere gli uomini delle Fiamme Gialle - allestita su di un fondo agricolo ed un via vai di navette intente ad accompagnare centinaia di ragazzi pronti a mettersi in fila per entrare nella lussuosa villa con piscina dove la musica era già a tutto volume. Per accedere alla festa vip, pubblicizzata su noti siti di eventi, ticket da 50 euro per le donne e 100 euro per gli uomini con pagamento sia cash, sia elettronico con pos. Ma la discoteca era del tutto abusiva, nessuna comunicazione, nessuna autorizzazione e nessun rispetto delle norme sulla incolumità dei partecipanti e del personale. Oltre ai parcheggiatori, infatti, sono stati identificati addetti alla sicurezza, cassieri, baristi e dj.

Per l’organizzatore, un ragazzo romano di 27 anni, titolare di una società con domicilio fiscale nel comasco, si trattava di una semplice festicciola tra amici che contribuiscono al pagamento del beverage e senza alcuno scopo di lucro. Le giustificazioni fornite non sono state ritenute fondate dagli investigatori, che hanno invece constatato la celebrazione di un pubblico evento totalmente abusivo. Durante l'intervento le Fiamme Gialle avrebbero rinvenuto anche agende manoscritte contenenti dati relativi all’evento in corso e ad altre "feste" già svoltesi, oltre a una importante somma di denaro in contanti confezionata in mazzette in plastica trasparente sottovuoto e nascosta in una pattumiera, circa 40 mila euro in banconote da 50, 100, 200 e 500 euro.

Così, il 27enne ritenuto l’organizzatore dell'evento è stato denunciato al Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania.