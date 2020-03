Copribocca e naso grazie al Progetto Sprar- Siproimi

Gli ospiti convertono la produzione del laboratorio di sartoria

Di: Antonio Caria

Un grande gesto di solidarietà in questo momento di emergenza arriva anche dagli ospiti del servizio per i rifugiati che fanno parte del Progetto Sprar-Siproimi di Porto Torres che hanno deciso di convertire la produzione del laboratorio di sartoria per copribocca e naso.

Questi strumenti di prevenzione, alcuni dei quali saranno confezionati in Tnt mentre altri saranno lavabili, saranno donati al Comune di Porto Torres che provvederà alla distribuzione, in particolare ai lavoratori e agli operatori delle associazioni che svolgono le proprie mansioni in presenza del pubblico.