Il grande cuore di Michela Brotzu per il carcere di Badu 'e Carros: mascherine gratis per la Polizia Penitenziaria

Un centinaio di mascherine saranno consegnate alla casa circondariale di Nuoro: grande compiacimento dei sindacati di categoria

Di: Alessandro Congia

Michela Brotzu e sua sorella Stefania (che ha deciso di aiutarla), unite per un bellissimo esempio di solidarietà: due sorelle che concepiscono un gesto immenso, così come anche altre donne e tanti sarti volontari nell’Isola, stanno dimostrando di avere un cuore d’oro.

Michela, 50 anni, ex salumiera, (nella foto in alto), nonostante sia una paziente oncologica, non s’è persa minimamente d’animo e ha voluto farsi portavoce di un meraviglioso progetto: realizzare mascherine e regalarle a chi non le ha e non riesce a trovarle, considerata la grande penuria di scorte nel territorio.

L’abile manualità delle due sorelle, acquisita grazie all’associazione “Creativi Nuoresi”, ha consentito così di realizzare gli importanti dispositivi di protezione: in queste ore un centinaio di mascherine saranno consegnate ai poliziotti della Penitenziaria in forza al carcere di Nuoro Badu ’e Carros.

Vivo compiacimento per l'iniziativa è stato espresso all’unisono dai sindacalisti di categoria della Polizia Penitenziaria, in particolare dalla Uil-Pa regionale e provinciale, rispettivamente per voce di Michele Cireddu e Carla Piu, nonché dalla rappresentante locale della Cgil, Lucia Saba.