Incurante dell’emergenza Coronavirus, scoperto dai Carabinieri a spacciare droga in auto

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Fermo in auto, in attesa dei “clienti” e pronto a spacciare droga come se nulla fosse. L’operaio 27enne, del posto, Sergio Usula, è stato però scoperto dai Carabinieri: i militari si sono fermati nei pressi di via Cagliari e si sono insospettiti anche perché ha mostrato segni di nervosismo nel spiegare del perché non fosse a casa nonostante i rigidi divieti imposti per l’emergenza del Coronavirus.

L’auto del giovane è stata così perquisita: è saltata fuori la droga, alcuni grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, mentre per Usula sono scattate le manette. Al processo per direttissima, ( i Carabinieri lo avevano anche denunciato per le violazioni delle norme del Decreto contro la diffusione del Covid-19), la condanna: un anno e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento di 1200 euro di multa.