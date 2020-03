“Orgoglio Biancoblu” contro il Coronavirus: donate 12mila mascherine

Mille consegnate oggi alla Protezione civile

Di: Antonio Caria

12mila mascherine in tessuto non tessuto (TNT) a tre strati. È questo l’importante gesto solidale di “Orgoglio Biancoblu”, il famoso gruppo di tifosi organizzati della Dinamo che ha deciso di creare e donare dei dispositivi di protezione individuale fondamentali.

“La nostra iniziativa è nata circa 10 giorni fa – hanno dichiarato –, il tempo necessario per ordinare il materiale, ricevere le necessarie autorizzazioni e contattare le varie sartorie, questo per far sì che, avendo fatto un ordine importante di materiale, il progetto andasse avanti più velocemente possibile”.

“Tutte le sartorie contattate, nessuna esclusa,– hanno aggiunto – non solo hanno accettato con entusiasmo di prestare la loro professionalità, le loro strutture e la collaborazione dei loro dipendenti, senza alcun compenso, ma ci hanno anche ringraziato per averle coinvolte nel progetto”.

Stamattina la consegna del primo pacco di mille mascherine alla Protezione civile di Sassari, che a sua volta si occuperà della tempestiva distribuzione in città, che sta affrontando questa emergenza. Insomma, concludono, “Una splendida "coreografia" per la nostra amata Sassari”.