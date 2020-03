Va a fare la spesa, ma la domenica i negozi sono chiusi: denunciato

Denunciata anche un’altra persona che, alla vista degli agenti, ha dichiarato che stava andando a trovare un amico

Di: Antonio Caria

Incessanti i controlli della Polizia locale di Sassari per il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

93 in totale ieri, con quattro denunce. Una persona è stata denunciata in quanto, riferiscono gli agenti, ha dichiarato che stava andando a fare la spesa benché i negozi, la domenica, sono chiusi.

Un altro è stato denunciato in quanto, riferiscono gli agenti, ha dichiarato che stava andando a trovare un amico. Infine Un ragazzo è stato trovato seduto in auto con un amico, uscito per acquistare delle medicine. Motivazione valida ma non per la seconda persona, che di conseguenza è stata denunciata.