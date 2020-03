Coronavirus. Allarme nel nord Sardegna: 279 i casi su 367 totali

A Tempio cinque morti in un giorno

Di: Redazione Sardegna Live

È allarme coronavirus nel Nord Sardegna. Nell'isola sono 367 i contagi totali, di questi 279 sono in Provincia di Sassari. Solo ieri, come ha comunicato l’Unità di crisi regionale in tarda serata - dopo il primo bollettino delle 18.30 - ci sono stati 26 contagi tra Olbia, Sassari, Ozieri e Nuoro. Due a Cagliari.

Cresce purtroppo anche il numero delle persone decedute, ora otto in tutta l'isola.

Situazione esplosiva per l'emergenza coronavirus a Tempio, dove il vicesindaco Gianni Addis lancia un allarme: "si rischia il focolaio e l'emergenza sanitaria all'ospedale Paolo Dettori".

"A Tempio cinque morti in un giorno, tre in ospedale, uno in hospice e uno in abitazione, e per due dei morti in Medicina la causa è polmonite bilaterale e insufficienza respiratoria acuta", scrive Addis, in una lettera-esposto inviata alla Procura di Tempio, all'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, al premier Giuseppe Conte, al ministro della Salute, Roberto Speranza, al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli e al prefetto di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro.

Nell'esposto, sottoscritto anche dai sindaci dell'Alta Gallura, si manifesta "l'altissima preoccupazione per la popolazione del territorio". I sindaci collegano la denuncia e "quanto successo in Ortopedia e a Medicina, che rischia di essere un focolaio", scrivono.

"Gli operatori segnalano un positivo in isolamento, non trasferibile nella sezione Covid-19, e altri ricoverati non dimissibili né spostabili per mancanza di tamponi". Ma "il reparto non è stato chiuso né sanificato, i pazienti sono ricoverati, su medici, operatori e altri addetti non sono stati fatti tamponi, non sono isolati o in quarantena, si limitano agli spostamenti casa-ospedale ma continuano a lavorare".

Il reparto di Ortopedia, dove è risultato positivo un paziente trasferito da Nuoro, "è stata sanificata, ma a medici e operatori non sono stati fatti i tamponi e frequentano ancora l'ospedale - dice l'esposto - il personale circola tra reparti, negli spazi comuni e al bar, cui accedono anche soggetti esterni, senza protezione".

Ricordando che "la maggior parte dei casi di Coronavirus in Sardegna originano nei luoghi di cura" i sindaci lamentano che "un numero incontrollabile di persone circola senza precauzioni e il rischio dilaga fuori dall'ospedale", perciò chiedono di "adottare ogni misura di sicurezza" e "di sottoporre a tampone il personale di Ortopedia e Medicina, adottare i protocolli di sicurezza e farli osservare e fornire al personale i dispositivi di protezione individuale".