Perde il controllo della moto e sbatte contro un muretto a secco, è grave

L’incidente è avvenuto sulla Statale 389. Il giovane trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Brutto incidente sulla Statale 389, al chilometro 20,500. Intorno alle 16:30 un giovane alla guida di una moto ha perso il controllo ed è uscito fuori strada, andando a sbattere violentemente contro un muro a secco.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri per mettere in sicurezza la zona. Presente il personale del 118 e i Carabinieri di Pattada e Alà dei Sardi. Il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso a Sassari con l'elisoccorso.