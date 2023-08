Ancora fiamme in Sardegna: 22 incendi oggi

In sei casi sono intervenuti i mezzi aerei. Domani allerta alta per pericolo roghi nel Cagliaritano e Sulcis

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna continua a fare i conti con gli incendi: oggi in tutto il territorio se ne sono registrati 22. In sei casi per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo rogo si è sviluppato a Collinas, in località Nuraghe Brodu in cuccuru. Per domare le fiamme è dovuto intervenire un elicottero regionale. Il fuoco ha divorato sei ettari di terreni incolti e pascoli.

Sempre un elicottero ha lanciato bombe d'acqua per aiutare le squadre a terra impegnate a spegnere l'incendio divampato a Girasole. Bruciati 2mila metri di terreni agricoli.

Si sono avvicinate alle case le fiamme divampate nel primo pomeriggio a Putifigari. L'intervento di un mezzo aereo della flotta regionale ha permesso di domare il rogo già alle 14.30.

Sempre un elicottero è intervenuto per l'incendio scoppiato a Suni. Bruciato complessivamente un ettaro e mezzo di aree agricole.

Sono due gli elicotteri della flotta regionale intervenuti per l'incendio divampato a Serramanna, in località Flumini Mannu. Il rogo non è ancora stato del tutto domato.

Come non è stato spento ancora nemmeno l'incendio scoppiato nel pomeriggio a Loiri Porto San Paolo in località L'uruena. Anche in questo caso è dovuto intervenire un elicottero regionale.

Per domani la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per pericolo alto (arancione) per incendi nel Cagliaritano e nel Sulcis. Nel resto della Sardegna il pericolo è medio (giallo).