Auto si ribalta sulla Statale 125, perde la vita un bambino

Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia sulla Statale 125. Un'auto con a bordo una famiglia di origini senegalesi, madre, padre e due figli piccoli, è finita fuori strada cappottandosi, all'altezza dell'incrocio con passaggio a livello della linea ferroviaria a scartamento ridotto Tempio-Palau.

A seguito del ribaltamento, il maschietto, seduto con la sorella sui sedili posteriori, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo rimanendo gravemente ferito. Trasportato subito in ospedale con l'elisoccorso del 118 in codice rosso, il piccolo è morto poco dopo. Ferite lievi invece per i genitori e l'altra figlia.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno messo in sicurezza l'area, i carabinieri, impegnati nei rilievi, e due ambulanze. La strada è rimasta chiusa temporaneamente al traffico.