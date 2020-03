Coronavirus. Vanno a fare surf nonostante i divieti

Operazione congiunta

Di: Redazione Sardegna Live

Operazione congiunta dei Carabinieri, Guardia costiera e Polizia locale, insieme per il contenimento dell'emergenza epidemiologica.

In particolare, questa mattina, sono intervenuti nel litorale di Quartu Sant’Elena dove alcuni surfisti erano intenti a praticare l’attività nelle acque antistanti l’hotel Setar.

L’azione sinergica della motovedetta della Capitaneria di porto e dei mezzi a terra ha contribuito all’identificazione dei surfisti e di una persona che si trovava in spiaggia e non ha fornito motivazioni idonee per giustificare la sua uscita da casa, per questo è stato segnalato all’autorità giudiziaria, così come previsto dalle recenti normative relative al contenimento dei contagi da covid- 19.