Sassari si affida alla Madonna delle Grazie: la preghiera da recitare fino alla scomparsa del virus

La città invoca la vergine che la salvò dalle bombe. Il simulacro traslato in cattedrale

Di: Redazione Sardegna Live

L'arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba ha affidato la città alla Madonna delle Grazie, il cui simulacro è stato trasferito oggi dalla sua sede abituale, presso la cappella delle Cliniche di San Pietro, alla Cattedrale di San Nicola.

"Vista e considerata la situazione attuale di straordinaria emergenza - spiega monsignor Saba -, desidero comunicare che da domenica 22 marzo il simulacro della Madonna delle Grazie sarà solennemente collocato in forma straordinaria nella Cattedrale".

Fu monsignor Arcangelo Mazzotti, nel 1943, a istituire il voto alla Vergine. Allora la città era minacciata dalle bombe, oggi il nemico da combattere è altrettanto subdolo e destabilizzante per Sassari e il suo territorio, il più colpito dell'Isola.

Ecco la preghiera da rivolgere alla Madonna delle Grazie.

"O Maria, noi ti invochiamo con il titolo di Madonna della Salute.

Abbiamo bisogno della tua intercessione.

In questo particolare periodo siamo minacciati da una nuova epidemia, prega per noi il Signore affinché ci preservi da una strage e faccia cessare questo virus.

Noi, o Santa Vergine, non siamo degni di ricevere il tuo aiuto a causa dei nostri innumerevoli peccati ma ti supplichiamo di accogliere la nostra preghiera, non per i nostri meriti ma per la tua infinita misericordia.

Il tuo Cuore Immacolato è per tutti i tuoi devoti un faro in mezzo al mare tempestoso della vita che ci conduce incolumi al porto sicuro che è Dio.

Confortati da questo noi ci affidiamo totalmente a te certi di essere al sicuro. Amen.

Ave,o Maria... Madonna della Salute, prega per noi.

PREGHIAMO: O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e, per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, di essere liberati dalle angustie della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna.ù Per Cristo nostro Signore. Amen".