Era in possesso di coca, hashish e marijuana: arrestato un giovane di Selargius

Carabinieri in azione: hanno perquisito l'auto e la casa del 32enne

Di: Redazione Sardegna Live

Il 16 agosto a Selargius, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne del luogo il quale, durante un servizio preventivo, era stato sottoposto a perquisizione personale e dell’autoveicolo che conduceva. In quell'occasione sarebbe stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 14,4 grammi.

Durante la successiva perquisizione domiciliare invece, i militari avrebbero rinvenuto ulteriori 3,4 grammi di cocaina, 51 grammi di hashish e 0,7 grammi di marijuana, oltre a vario materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre l’uomo, secondo le disposizioni del pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.