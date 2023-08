Sedici roghi oggi in Sardegna. In cinque casi intervengono i mezzi aerei

Fiamme a Ittiri, Bonorva, Bultei, Bitti e Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Anche oggi la Sardegna ha dovuto fare i conti con numerosi incendi. Sono 16 i roghi scoppiati sul territorio regionale, in cinque casi sono dovuti intervenire anche i mezzi aerei.

L'incendio che ha creato più problemi è quello divampato a Ittiri, dove sono dovuti intervenire elicotteri regionali, il Super Puma e un Canadair. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Il fuoco ha divorato circa 40 ettari di terreni tra pascoli e bosco.

Un altro rogo si è sviluppato nella tarda mattinata a Bonorva, in località Puttu Noariu. Anche in questo caso per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di un mezzo aereo regionale. Bruciati tre ettari di pascoli.

Due elicotteri hanno dato manforte alle squadre a terra impegnate per domare l'incendio che si è sviluppato a Bitti in località Sant'Elia, il rogo è stato già spento.

Sempre due elicotteri della flotta regionale sono intervenuti anche a Bultei, in località S'ottianni. Le fiamme hanno devastato un ettaro di bosco.

È in fase di bonifica, infine, il rogo che si è sviluppato a Nuoro, in località Arcalai. Accanto alle squadre a terra composte da Corpo forestale e volontari, sono intervenuti due elicotteri della flotta regionale.