123^ Festa del Redentore, rilascio pass fotografi e stampa

I pass garantiranno l'accesso privilegiato alle zone riservate delle sfilate

Di: Redazione Sardegna Live

Nuoro, 16 agosto 2023 - Il Comune di Nuoro informa che in occasione della sfilata delle maschere tradizionali, programmata per il 26 agosto e della sfilata dei costumi tradizionali e dei cavalieri, prevista per il 27 agosto, saranno rilasciati 30 pass destinati a fotografi accreditati provenienti da testate giornalistiche registrate e/o fotografi professionisti.

Questi pass garantiranno l'accesso privilegiato alle zone riservate delle sfilate. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica attraverso il modulo online disponibile sul sito istituzionale del Comune di Nuoro (www.comune.nuoro.it - Servizi Online).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro e non oltre il 21 agosto 2023. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 0784/216839 o inviare una mail all'indirizzo ilaria.delogu@comune.nuoro.it.