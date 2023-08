Ferragosto di rincari in tutta Italia: l’estate degli scontrini folli e la benzina in aumento

Le segnalazioni dei vacanzieri in giro per l’Italia

Di: Ilaria Cardia

Ferragosto di rincari per la Sardegna ma anche per tutta la nazione. Molti italiani, infatti, hanno scelto l’estero per andare in vacanza, ormai noto il boom di turisti che hanno preferito l’Albania e i suoi prezzi low cost all’Italia. Ma quali sono i prezzi oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine dopo le segnalazioni dei vacanzieri?

RIFORNIMENTI – Asso Utenti (associazione di consumatori) ha deciso di presentare una segnalazione alle fiamme gialle per il prezzo della benzina, in modalità self, nell’autostrada A8 Milano-Varese, arrivato a 2,70 euro al litro. Per il presidente dell'associazione, Furio Truzzi, si tratta infatti di prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale che è di 2,17 euro al litro.

Il prezzo dei carburanti è solo uno dei molti salassi che incontrano i turisti e gli abitanti del bel Paese. Turisti che ricorderanno questa stagione come l’estate degli scontrini folli.

I LOCALI – Uno degli esempi, tra i più eclatanti, arriva dalla Costa Smeralda. Una coppia romana si è vista consegnare un conto di 60 euro dopo l'ordinazione di due caffè accompagnati da dei cioccolatini e acqua. I gestori hanno poi spiegato che non si trattava di semplici caffè, ma bensì di un'esperienza.

Clamoroso anche l’episodio che si è verificato nel Lago di Como il 6 agosto: la richiesta, diffusa e divenuta virale sui social, di far tagliare un toast a metà costata poi ai clienti due euro.

Episodio simile, in Liguria, segnalato da Selvaggia Lucarelli (LEGGI QUI). La giornalista ha condiviso sui social lo scontrino inviato da una mamma che ha dovuto pagare il supplemento per un piattino vuoto destinato alla figlia di due anni per farle assaggiare un po’ di pasta. La ristoratrice ha successivamente rilasciato un’intervista per specificare che la cliente aveva richiesto più di un piattino vuoto e che il pranzo, ordinato per due persone, in realtà fosse destinato a tre.