Palio di Siena dell’Assunta: oggi in gara sette fantini sardi

La corsa inizierà alle 19:00

Di: Redazione Sardegna Live

È arrivato il giorno dell’attesissimo Palio di Siena dell'Assunta. Infatti, oggi 16 agosto, si svolgerà la tradizionale corsa dei cavalli celebrata in una delle piazze più belle d’Italia (Piazza del Campo) e guardata da tutta la nazione in diretta televisiva su La7.

Il programma oggi prevede lo sgombero della pista alle ore 16:10 e alle 16:50 il Corteo storico entrerà in piazza del Campo. Alle ore 19:00 i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico per dare inizio alla corsa.

GLI OSPITI - Tra la lista degli ospiti spicca il ministro del Turismo Daniela Santanchè, accolta dal sindaco Nicoletta Fabio. Attesi anche i parlamentari Tiziana Nisini, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti, Andrea Mascaretti, Stefano Maullu e Claudio Borghi. Nell'elenco figurano, inoltre, Simone Tiribocchi, ex calciatore di Serie A attualmente commentatore sportivo per Dazn, il questore di Parma Maurizio di Domenico, Danilo Petrucci, pilota campione di motociclismo, Duccio Marsili, pluricampione internazionale di pattinaggio su corsa.

LE CONTRADE - Sette le Contrade che correranno di diritto per la conquista del drappellone disegnato in stile pop dall'artista Marco Lodola: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice.

I DIECI PARTECIPANTI - Carlo Sanna di Sindia, detto Brigante, gareggerà con Zio Frac; Andrea Coghe detto Tempesta cavelcherà Vitzichesu; Giuseppe Zedde di Noragugume, detto Gingillo, correrà con Reo Confesso; Sebastiano Murtas di Ghilarza, detto Grandine, gareggerà su Schietta; Valter Pusceddu, detto Bighino, cavalcherà Viso D'Angelo nell'Aquila; Giosuè Carboni di Nuoro, detto Carburo, affronterà gli avversari su Tabacco nella Torre; Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, parteciperà con Anda e Bola; Federico Guglielmi, detto Tamurè, monterà Antine Day nell’Istrice; Enrico Bruschelli, detto Bellocchio, correrà con Zenis. In ultimo, non per importanza, il campione Giovanni Atzeni di Nurri, detto Tittia, che con 37 corse disputate, 10 vittorie, (di cui le ultime cinque consecutiva) monterà Abbasantesa.