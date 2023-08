Pastorale del Turismo. Giovanni Scifoni presenta “Mani bucate. Le tentazioni e i dubbi di San Francesco d’Assisi”

Questa sera, mercoledì 16 agosto, a Tortolì, domani, giovedì 17 agosto a La Caletta (Siniscola)

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà Giovanni Scifoni il protagonista della sesta e settima serata di Pastorale del Turismo 2023.

La kermesse estiva targata Diocesi di Lanusei e di Nuoro sceglie uno spettacolo singolare ed entusiasmante per intrattenere il suo affezionato pubblico: “Mani bucate. Le tentazioni e i dubbi di San Francesco d’Assisi”.

Come ogni serata, anche quella che vede sul palco l’attore noto al grande pubblico tra teatro, fiction e social, è perfettamente in linea con il tema dell’anno della Pastorale: Fascino del dubbio, desiderio di certezze.

Primo appuntamento mercoledì 16 agosto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì, in replica giovedì 17 agosto presso l’Area Fraterna a La Caletta di Siniscola. Ingresso libero.

IL PROGRAMMA - Mercoledì 16 Agosto – Tortolì, Anfiteatro Caritas.

Ore 21.00. Accoglienza a cura della comunità di Talana.

Ore 21.30. Spettacolo. “Mani bucate. Le tentazioni e i dubbi di San Francesco d’Assisi”.

Giovedì 17 Agosto – La Caletta (Siniscola), Area Fraterna (piazza della chiesa).

Ore 21.00. Accoglienza a cura della comunità di Lodè.

Ore 21.30. Spettacolo. “Mani bucate. Le tentazioni e i dubbi di San Francesco d’Assisi”.

Chi non vorrà perdersi lo spettacolo potrà guardarlo sui canali di Sardegna Live in diretta streaming.

GIOVANNI SCIFONI - Attore, scrittore, drammaturgo, regista e conduttore televisivo italiano, sposato con Elisabetta Cobre e padre di tre figli. Nel 1998 si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica. Compie tournée teatrali con numerosi artisti della scena nazionale. Ricopre molti ruoli primari in serie Tv nazionali, quali Don Matteo, Un caso di coscienza, Un medico in famiglia, Doc nelle tue mani. Vince il Golden Graal 2011, premio "Astro Nascente del Teatro". L'anno seguente vince la menzione speciale del premio "Teatro per la Memoria 2012". È in vincitore in più occasioni dei Teatri del Sacro. È ospite fisso, con i suoi monologhi teatrali, della trasmissione Beati voi su TV2000. “Santo Piacere. Dio è contento quando godo”, nel 2019, diventa il suo spettacolo di maggior successo, replicando a lungo nei maggiori teatri italiani e registrando il tutto esaurito. Il suo format originale a puntate La mia jungla debutta su Raiplay, la sua prima opera fiction televisiva da autore, regista e interprete, che vince il prestigioso premio internazionale Prix Italia 2020.

Lo Spettacolo. “Mani bucate. Le tentazioni e i dubbi di San Francesco d’Assisi”

Giovanni Scifoni ci presenta la figura di San Francesco secondo il suo punto di vista, cioè come il più grande artista della storia in grado di raccontare la storia di Dio con assurda creatività, mostruosa teatralità e performatività del corpo. Ripercorrerà la sua vita, captando le risorse per cui lui riesce a ottenere una così immensa fama e fascino capace di attirare anche chi non crede.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.