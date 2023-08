Al via a Pattada un ciclo di eventi per celebrare i 200 anni dalla nascita del poeta Limbudu

Si parte il 18 agosto con la presentazione del libro di Angelo Carboni, poi giornate di studio, approfondimento e musica e un concorso di poesia

Di: Redazione Sardegna Live

Pattada e la poesia sono un binomio inscindibile e riconosciuto. Il paese del Monteacuto, infatti, ha dato i natali ad alcuni fra principali protagonisti della poesia in lingua sarda da Padre Luca Cubeddu a Pedru Pisurtzi, fino a Giovanni Asara Sanna detto "Limbudu".

Di quest'ultimo, il 19 agosto prossimo, ricorrerà il bicentenario della nascita. Una ricorrenza che il Comune di Pattada e la Pro Loco Lerron celebreranno con un ciclo di eventi in programma nelle prossime settimane.

Si parte venerdì 18 agosto alle ore 17 con l'omaggio presso la tomba del poeta nel cimitero comunale. Alle ore 19, presso la Sala consiliare del Comune, si terrà la presentazione dell'ultimo libro dello studioso pattadese Angelo Carboni Capiali dal titolo Giuanne Asara Sanna "Limbudu", 'Aidos de lugore. Un approfondito lavoro di ricerca che ripercorre la vita e le opere di Giovanni Asara Sanna, temuto per il suo stile castigatore e dissacrante che mise in luce le contraddizioni della Sardegna a cavallo fra '800 e primo '900.

Sabato 2 settembre sarà la frazione di Bantine a ospitare una giornata di musica e poesia. Presso le ex scuole, a partire dalle 18, si esibiranno formazioni di canto a tenore e canto a chitarra.

Sabato 16 settembre, infine, presso l'ex Cinema Santa Croce, andrà in scena la I^ edizione del "Premiu 'e poesia sarda" con tema "Limbudu". Il concorso si articolerà in due sezioni (poesie rimate e in versi sciolti) ed è aperto a tutte le opere inedite redatte in lingua sarda e nelle varianti linguistiche gallurese, sassarese, tabarchino, algherese. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. Le opere, da inviare entro il 18 agosto (qui le modalità), verranno giudicate da un'apposita giuria di esperti. In entrambe le sezioni al primo classificato andrà un premio di 500 euro, al secondo 300 euro, al terzo 200 euro.

LIMBUDU. Giovanni Asara Sanna, di professione sarto, come ricorda Angelo Carboni nel suo libro Limbudu, 'Aidos de lugore, in qualità di consigliere e assessore comunale di Pattada poté osservare da una posizione privilegiata fatti e vicende legati al paese e al territorio fra il secondo Ottocento e i primi anni del Novecento. Ebbe dunque lo straordinario merito di raccontare quanto osservato col rigore di uno storico sebbene, spesso, in maniera dissacrante. Per farlo utilizzò a lungo lo pseudonimo "Limbudu" (che significa "linguacciuto"), affidando le sue composizioni a persone di fiducia che le diffondessero preservando il suo anonimato.

Fra i temi toccati dal poeta l'amicizia e l'amore, il rispetto e la giustizia, i mali della vita e quelli de mondo, la ricchezza e la povertà, gli idoli mondani e la fede. Nelle sue "invettive" il registro è ora piccante, ora satirico, ora solenne e serioso. Come osservato da Carboni, non disdegnò di indugiare nel pettegolezzo per alimentare con verve ironica la sua sagace critica sociale.

Lussorio Cambiganu, curatore della pubblicazione Caratzas Betadas, che raccoglie l'omaggio in rima rivolto a Limbudu da venti poeti sardi contemporanei e sarà presentato il 2 settembre, descrive Giovanni Asara Sanna come un osservatore attento della realtà del suo tempo, cronista, amministratore saggio e onesto, cantore e poeta non solo di Pattada e dei pattadesi, ma dell'intero territorio e di quanti hanno attirato la sua attenzione.

"A distanza di due secoli - spiega Cambiganu - la fama di Limbudu non si è ancora spenta. I suoi versi, nel secondo Ottocento, fecero tremare chi sperava di non esserne travolto. Fu un conservatore dai valori solidi, scrisse di tutto e di tutti da profondo conoscitore di quanto accadeva nel suo paese".

Di lui si sa molto non solo per i tanti manoscritti giunti ai giorni nostri, ma anche perché tanti compaesani venuti a mancare nella seconda metà del '900 ne conservavano un ricordo personale. Prima lo studioso Enzo Espa con la pubblicazione Cantones (1979) e poi Angelo Carboni con Annales (2007) e l'ultimo lavoro 'Aidos de lugore hanno contribuito in maniera determinante a suggellare la fama di quello che Cambiganu definisce "il poeta frustatutti" che "come Pirandello fu capace di smascherare l'ipocrisia umana".