Donna scippata a Cagliari cade e si ferisce

Nella stessa zona un altro furto ai danni di un 70enne: indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Tentativo di scippo questa mattina in via Santa Gilla a Cagliari: una donna di 59 anni è riuscita ad evitare che le venisse portata via la borsa ma, spintonata, è caduta a terra riportando una lieve escoriazione al gomito.

Furto con strappo riuscito, invece, nella stessa zona ai danni di un 70enne: portata via una borsa a tracolla con oggetti personali e contanti.

Secondo le testimonianze raccolte, l'autore sarebbe un cittadino extracomunitario. Indagano i carabinieri.