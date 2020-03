Distribuire gratuitamente i prodotti locali alla popolazione, ecco l’idea di Efisio Arbau

Il primo cittadino: “La crisi economica indotta dall’emergenza Coronavirus deve essere arginata”

Di: Antonio Caria

La distribuzione gratuita alla popolazione di Ollolai dei prodotti alimentari locali adeguatamente trasformati (agnelli, capretti, maialetti ed altri prodotti delle aziende di Ollolai), senza scopo di lucro, ma con senso civico e solidale è l’idea del Sindaco di Ollolai, Efisio Arbau, in questo momento di emergenza per la diffusione del Covid-19.

“La crisi economica indotta dall’emergenza Coronavirus deve essere arginata – ha dichiarato il primo cittadino -. In tutti i modi e con il proposito di ricostruire un sistema economico che esalti le peculiarità del territorio. Dopo i provvedimenti per sostenere l’economia dello Stato e della Regione, anche il nostro Comune ha inteso fare la propria parte, con l’intendimento che solo se marciamo tutti nella stessa direzione possiamo farcela”.

Grazie alle risorse di bilancio, è stata anche decisa l’esenzione dal pagamento della tassa comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti 2020 relativi agli immobili sede delle imprese che, in questo momento, hanno dovuto sospendere l’attività (ristorazione, bar, quelle commerciali non ritenute indispensabili, i liberi professionisti e quelle edili.

Infine si è deciso di acquisire e trasformare i prodotti agricoli per limitare le eccedenze alimentari e stabilizzare il mercato.