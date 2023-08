Meteo. Torna il caldo in Sardegna, picchi fino a 39 gradi

Da Ferragosto scirocco sull'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Il caldo e l'afa tornano ad affliggere la Sardegna con temperature che, nei prossimi giorni, potranno raggiungere anche i 39 gradi. Lo annunciano gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu che confermano il lento aumento delle temperature previsto almeno fino al 20 agosto.

"Sul bacino del mediterraneo è presente un esteso campo di alta pressione che garantisce la stabilità atmosferica e sole - spiega il luogotenente Marco Formicola -. Per i prossimi giorni il cielo sarà sereno con qualche passaggio di nubi alte. Le temperature saranno stazionarie fermandosi tra i 36 e i 38 gradi".

Il caldo in arrivo, però, non sarà da record. Per la giornata di Ferragosto e per i giorni a seguire il termometro potrebbe salire di qualche grado soprattutto nell'entroterra, raggiungendo i 39 gradi.

"La ventilazione fino a lunedì 14 agosto sarà debole a regime di brezza - spiega ancora l'esperto - poi dal 15 arriveranno correnti da scirocco".