Coronavirus, Calvisi: lunedì team di medici militari a Sassari

Supporto alla Regione e alle strutture sanitarie locali

Di: Redazione Sardegna Live

“Lunedì, un team di medici della sanità militare dell’Esercito Italiano, arriverà a Sassari per fornire supporto alla Regione e alle strutture sanitarie locali impegnate in questi giorni a gestire l’emergenza del Covid-19, che sta creando gravi problemi su tutto il territorio provinciale a causa dell’altissimo numero di contagi tra gli operatori sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e le residenze sanitarie assistenziali per anziani”. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.

“In seguito alla richiesta arrivata alla Protezione Civile e alla Difesa dal Prefetto di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro e dall’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu – continua Calvisi – il team darà assistenza alle strutture sanitarie territoriali, a Sassari e ad Olbia, in coordinamento con la Regione Sardegna e supporterà il lavoro logistico per l’eventuale sanificazione degli ambienti contaminati dalla diffusione del Coronavirus. La squadra di medici militari in arrivo a Sassari lavorerà in collaborazione con il team di medici militari della Brigata Sassari e di altri medici già presenti attualmente in Sardegna”.