Dramma nella notte: uomo travolto mortalmente mentre camminava a bordo strada

L'impatto sulla SS 130, la giovane automobilista si è fermata per prestare soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Il dramma si è consumato questa notte tra Elmas e Assemini, dove lungo la SS 130 un’auto ha investito un uomo che camminava sul ciglio della carreggiata.

L’impatto, avvenuto attorno alle 3 in direzione Cagliari, è stato terribile e per l'uomo non c'è stato niente da fare. La giovane automobilista si è fermata per prestare soccorso allertando il 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

Sul posto anche i Carabinieri delle Stazioni di San Bartolomeo e di Pirri, che hanno effettuato i rilievi, e i Vigili del fuoco. La vittima non aveva con sé documenti e gli inquirenti indagano per risalire alla sua identità.