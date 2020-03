Coronavirus. Spuntini, cene e assembramenti: ancora denunce per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19

Altri trasgressori sono stati sorpresi in Ogliastra

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In questi giorni sono scattate altre denunce ai danni di trasgressori.

Nonostante i continui appelli, i militari continuano a notare la non curanza da parte di molti che, in questo modo, vanificano il sacrificio di chi sta facendo di tutto affinché si esca al più presto dall’emergenza in corso. I carabinieri durante i controlli hanno riscontrato autocertificazioni non veritiere.

I militari in un paese del Nuorese hanno sorpreso un gruppo di persone durante il classico “spuntino sardo”, organizzato all’interno di una pizzeria che dall’esterno risultava apparentemente chiusa.

In Ogliastra invece i carabinieri della compagnia di Jerzu hanno beccato alcune persone lontano da casa e dal loro Comune di residenza senza motivi validi o a girovagare in auto.

I controlli proseguiranno anche nei giorni successivi e a tutte le ore.