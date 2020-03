#iorestoacasa Il canto del coro “Ispera” di Ollolai

“Istellas e disizzos”

Di: Carlo Crisponi

In questa situazione di lontananza forzata, in cui non possiamo riunirci per cantare, abbiamo deciso di farlo ciascuno da casa propria, per dedicarvi ancora una volta la bellissima “Istellas e disizzos”.