Aou. Arrivati i kit per diagnosticare il Coronavirus

La Direzione: “Ancora pochi i tamponi a disposizione”

Di: Antonio Caria

Sono arrivati questa mattina, al laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Aou di Sassari, i rifornimenti di kit per la diagnostica del Covid-19, frutto delle prime donazioni cittadini e istituzioni hanno effettuato attraverso la rivista internazionale Jidc.

“Ancora pochi, invece, i tamponi a disposizione – fanno sapere dalla direzione -. Sono circa 3mila quelli già ordinati e per i quali si attende la consegna. Ordinati anche, da diversi giorni, i reattivi utili agli esami per i quali pure qui si resta in attesa della consegna”.