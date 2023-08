Temperature in aumento per Ferragosto: fino a 38 °C nella Sardegna interna

Arriva in Italia l'anticiclone africano Nerone

Di: Redazione Sardegna Live

iLMeteo.it ha comunicato le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, 12 agosto.

Con l'approssimarsi del ponte di Ferragosto, l'Italia verrà investita dall'anticiclone africano Nerone.

A parte un po' di nubi al Nord (anche diffuse sulle Alpi di confine e con isolate precipitazioni pomeridiane) per il resto il sole sarà prevalente, il cielo in gran parte sereno e il caldo in aumento con picchi di 35-36°C in Toscana (anche 38°C sulla Sardegna interna). I venti saranno ancora deboli settentrionali al Sud dove mitigheranno il clima.