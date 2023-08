"Ferragosto Naturista Condiviso", domenica 13 agosto ad Alghero

La manifestazione sbarca per la prima volta ad Alghero, con "l’obiettivo di promuovere il Nord Ovest della Sardegna come una delle principali destinazioni per il turismo naturista"

Di: Redazione Sardegna Live

Si terrà, domenica 13 agosto, presso la spiaggia naturista della “Baia delle Ninfe”, collocata all’interno dell’anfiteatro naturale di Porto Conte ad Alghero, all’interno dell’omonimo Parco naturale regionale, la manifestazione nazionale “Ferragosto Naturista Condiviso 2023”.

L'iniziativa, di carattere ricreativo e di comunicazione, è stata promossa dall'Associazione Naturista Italiana di promozione sociale (APS) ed è aperta a tutti e non solo agli appassionati della pratica della tintarella integrale.

"La spiaggia è stata istituita nell’estate 2022 dal Comune di Alghero grazie alla nuova legge regionale sul turismo del 2017 che prevede la fruizione naturista, e sta registrando un crescente numero di presenze di turisti italiani e stranieri, che sembrano apprezzare molto la scelta fatta dall’amministrazione algherese", spiega Giuseppe Ligios, referente regionale dell’associazione ANITA.

L'evento, che si svolge in contemporanea in diverse spiagge naturiste di tutta Italia con il coordinamento di ANITA, sbarca per la prima volta ad Alghero, con "l’obiettivo di promuovere a livello mediatico il Nord Ovest della Sardegna come una delle principali destinazioni per il turismo naturista nell'Isola".

Non mancherà l'intrattenimento, con i volontari dell’associazione che proporranno attività come il body painting, i giochi e lo snorkeling, ma sarà anche "l'occasione per i neofiti di provare in tutta serenità l’esperienza di abbandonare il costume da bagno e sentirsi per un giorno parte integrante della bellezza della natura della Riviera del Corallo".

La mappa delle spiagge naturiste della Sardegna