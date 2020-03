“Alghero aiuta il suo Ospedale”, ecco il conto corrente

I fondi saranno destinati all’acquisto di materiali e dispositivi necessari ad affrontare l’emergenza Coronavirus

Di: Antonio Caria

È stato aperto il conto corrente per la raccolta fondi “Alghero aiuta il suo Ospedale”, per sostenere gli operatori sanitari (medici, infermieri e personale ospedaliero), impegnato in prima linea contro la diffusione del coronavirus.

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiali e dispositivi necessari ad affrontare l’emergenza Covid-19 e per sostenere concretamente quanti di loro sono costretti ad isolarsi lontano dalla famiglia.

Ecco gli estremi:

Destinatario : COMUNE DI ALGHERO

Causale : ALGHERO AIUTA IL SUO OSPEDALE

Iban : IT 73K 0101 5848 9000 0070 7276 39

Bic dedicato esclusivamente per versamenti esteri : BPMO IT22 XXX.