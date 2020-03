Dui: “Sono venuto a conoscenza che ad Ardara abbiamo il primo caso di positività al Covid-19”

Il primo cittadino: “La persona si trova in isolamento a casa sua, è asintomatica e sta bene”

Di: Antonio Caria

“Sono venuto a conoscenza che ad Ardara abbiamo il primo caso di positività al Covid-19”.

Inizia così un post pubblicato su Facebook dal Sindaco di Ardara che aggiunge: “Nessun allarme e nessun panico, la persona si trova in isolamento a casa sua, è asintomatica e sta bene. Vi chiedo di avere rispetto della situazione e della persona evitando inutili ricerche per sapere chi è la persona interessata”.

Dui ha anche voluto fare una serie di precisazioni: “La persona ha fatto il tampone essendo asintomatica per il semplice motivo che doveva ricevere una prestazione sanitaria in ospedale”.

Inoltre, ha rimarcato “L’Unità di crisi ha già provveduto a contattare tutte le persone entrare in contatto con la persona in questione (sono poche e sono in isolamento) e a loro volta hanno comunicato con chi sono entrate in contatto”.

“Probabilmente – prosegue il primo cittadino – nel giro di qualche giorno potrebbe esserci qualche altro caso non legato a questo. Il motivo per il quale non posso comunicare il nominativo è dato dal fatto che il sottoscritto non ha ricevuto alcuna nessuna comunicazione ufficiale da parte della Protezione Civile e Ats”.