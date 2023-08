Il grande cinema italiano per la Pastorale del Turismo

Nel fine settimana gli incontri con Pupi Avati e Salvatore Mereu

Di: Redazione Sardegna Live

Il grande cinema italiano sale sul palco della Pastorale del Turismo, per la quarta e quinta giornata in programma venerdì 11 e sabato 12 agosto, rispettivamente all’Anfiteatro Caritas di Tortolì e presso l’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola.

L’11 agosto, a partire dalle 21, il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza sarà curato dalla comunità di Villaputzu. Alle 21.30, per il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Simone Paderi presenta il corto Sguardi: un ragazzo e una ragazza fanno un viaggio attraverso tragitti già percorsi e luoghi già visitati diversi anni prima. Durante questo viaggio realizzano di non essere più le stesse persone di un tempo.

A seguire, il protagonista indiscusso della serata ogliastrina sarà il regista pluripremiato Pupi Avati in un incontro d’autore dal titolo significativo: “Storia di un desiderio divenuto certezza”. Interviene Salvatore Martinez, presidente nazionale Rinnovamento nello Spirito (RnS). Gli intermezzi musicali sono affidati ai virtuosismi del musicista nuorese Gavino Murgia.

Sabato 12 agosto, invece, è fissato per le 21 il momento di accoglienza a cura della comunità di Posada, mentre il progetto Camineras offrirà la visione del cortometraggio “Il servo pastore non dorme di notte”, di Arianna Lodeserto: il centro della Barbagia è la terra di chi conobbe le frontiere che feriscono i campi, le inquietudini antiche e il movimento del tempo. Tra gli archivi e l’attuale, interroghiamo i vecchi "giovani di Ollolai" sul costo della vita e del lavoro, sulle apprensioni del giorno finito, sui desideri della vita incompiuta, sulle insonnie dubbiose, sulla lunga e incerta carriera di ogni pastore.

A salire sul palco, saranno poi il regista e sceneggiatore Pupi Avati e il regista dorgalese Salvatore Mereu in una serata di grande caratura dal titolo “Il cinema oggi tra virtuale e reale”. A moderare i lavori, un altro regista del panorama isolano, Sergio Scavio. Gli intermezzi canori sono affidati al coro femminile Eufonia di Gavoi.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.