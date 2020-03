A Sassari mancano i reagenti: medici e infermieri di Olbia attendono esito tamponi

Le 150 persone sottoposte al test dovranno attendere giorni per scoprire se sono positive al virus

Di: Redazione Sardegna Live

Mancherebbero i reagenti a Sassari, così le 150 persone sottoposte a tampone per il coronavirus a Olbia dovranno attendere giorni prima scoprire se sono positive o meno. E' l'ennesima beffa in questi giorni di lotta contro il dilagare della pandemia che in Sardegna ha generato già circa 300 contagi.

Saranno giorni di estenuante attesa per medici, infermieri, oss e pazienti dell'ospedale Giovanni Paolo II entrati in contatto con la persona risultata positiva al Covid-19 nel reparto di Rianimazione.

Nella struttura ospedaliera gallurese già 15 operatori sanitari sono stati contagiati nei giorni scorsi.