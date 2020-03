Emergenza Coronavirus. I Servizi sociali potenziano i rapporti con i cittadini

Salaris: “Maggiori risorse economiche e la professionalità del nostro personale”

Di: Antonio Caria

“Chiudiamo gli uffici ma ci avviciniamo agli utenti e affrontiamo questa situazione di emergenza mettendo a disposizione maggiori risorse economiche e la professionalità del nostro personale attraverso contatti telefonici o per mail”.

Sono queste le parole dell’Assessora ai Servizi sociali del Comune di Alghero, Mari Grazia Salaris, che ha annunciato una serie di misure per aiutare i cittadini. Fino al 3 aprile, gli uffici dei Servizi sociali rimarranno chiusi al pubblico. Per quanto riguarda la documentazione, dovrà essere inviata tramite posta elettronica oppure depositata in appositi contenitori posizionati nella portineria dell’ufficio.

Gli operatori dovranno essere contattati prioritariamente attraverso posta elettronica o solo in caso di impossibilità ci si potrà rivolgere alla sportello di accoglienza utenza (front office) o al numero di telefono 0799978570.

Nessuno resta indietro, stiamo al fianco di tutti, consapevoli del momento difficile. Per questo motivo è stata data priorità alle procedure per le contribuzioni emergenziali che rappresentano oggi l’emergenza nell’emergenza”, ha concluso la Salaris.