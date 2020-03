Coronavirus. Positivo un ospite della casa di riposo di Bitti

L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

“La conferma è arrivata oggi dall’ospedale San Francesco di Nuoro dove un ospite della casa di riposo ‘Nostra Segnora de su Meraculu’ è risultato positivo al tampone sul Coronavirus”.

Così il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, che ha aggiunto: “Il paziente, dopo aver manifestato alcuni sintomi, era stato prontamente trasportato all’ospedale e subito sottoposto a controllo. Attualmente è ricoverato in discrete condizioni di salute”.

Già dallo scorso 4 marzo la casa di riposo, con una ventina di ospiti e una quindicina di operatori, aveva disposto il divieto di accesso per le visite. Da ora, trattandosi di una struttura particolarmente sensibile, si metteranno in essere tutte le ulteriori procedure di sicurezza necessarie.

Primi provvedimenti. Appena appresa la notizia il Comune di Bitti ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per segnalare l’emergenza e supportare la struttura sanitaria nell’attività di messa in sicurezza del sito e ricostruzione dei contatti e della eventuale catena di contagio. Il COC è e sarà in stretto e costante contatto con la struttura sanitaria regionale.

“L’auspicio è che quanto prima il personale presente nella struttura, gli utenti, gli operatori del 118 e i medici entrati in contatto con l’utente risultato positivo siano sottoposti a tampone, così da far partire subito le indagini epidemiologiche necessarie”. In attesa di tali esiti, è fortemente richiesto a tutte le persone entrate in contatto con il personale della struttura di sottoporsi a isolamento fiduciario presso un proprio domicilio evitando contatti con l’esterno.

Cosa bisogna fare. “Vista la condizione di straordinaria emergenza – ha aggiunto Ciccolini – gli spostamenti dei cittadini dovranno limitarsi e ridursi ancora di più rispetto a quanto già previsto dalle norme attualmente vigenti. Chiedo quindi alla popolazione la massima cooperazione e la massima responsabilità, in attesa delle azioni che verranno messe in campo già dalle prossime ore. All’utente oggi ricoverato a Nuoro, al personale coinvolto e ai loro familiari – ha concluso il sindaco – va tutta la mia solidarietà e vicinanza per questo momento difficile che affronteremo insieme con la collaborazione di tutta la nostra comunità”.