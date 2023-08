Manufatti abusivi e degrado paesaggistico: 6 denunce e terreni sequestrati a Cagliari

L'operazione iniziata lo scorso maggio ha portato alla luce una situazione di grave degrado ambientale nella zona di San Paolo

Di: Redazione Sardegna Live

Sei cittadini denunciati (4 di nazionalità italiana e 2 di nazionalità senegalese) e due sequestri preventivi eseguiti in altrettante aree. Questo il bilancio di un’articolata operazione condotta in zona San Paolo alle porte del capoluogo sardo dai Carabinieri Forestali del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) di Cagliari e quelli di Sassari, dipendenti dal Centro Anticrimine Natura Carabinieri Forestale di Cagliari, supportati dalla Polizia Locale di Cagliari. L’attività iniziata lo scorso maggio voleva fare luce su una situazione di grave degrado ambientale che ormai da diverso tempo si stava protraendo in una zona di passaggio non distante dalla città.

I terreni sui quali i militari e i vigili urbani sono intervenuti sono di proprietà privata e all’interno di essi sarebbero state riscontrate diverse irregolarità di natura penale oltre alla presenza di 3 cittadini extracomunitari uno dei quali apparso privo di documenti e per questo condotto alla locale Questura per l’estradizione. Se nel primo terreno privato il sequestro era già stato convalidato nell’immediatezza dalla Procura di Cagliari, per il secondo si è reso necessario nei giorni scorsi un nuovo intervento dei carabinieri forestali di Cagliari che, supportati dalla polizia locale di Cagliari e dai Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, hanno dato esecuzione, su delega della Procura di Cagliari, ad un nuovo sequestro preventivo che ha posto sotto i sigilli anche quest’ultimo terreno.

Il motivo dei sequestri è riconducibile alle diverse irregolarità riscontrate nelle aree da carabinieri forestali e vigili urbani: dall’esistenza di diversi manufatti abusivi, cioè costruiti senza titolo in un’area che, per la sua vicinanza al mare, è sottoposta per legge al vincolo paesaggistico, a una gestione illecita di veicoli fuori uso e una connessa attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. Inoltre, all’arrivo dei militari uno dei sei cittadini deferiti è stato sorpreso nell’atto di smaltire illecitamente i rifiuti e anche per questo segnalato alla Procura. Inoltre, lungo il perimetro esterno delle due aree oggetto di intervento, erano presenti una dozzina di veicoli abbandonati, in cattivo stato di conservazione, che sono stati prontamente prelevati a cura della polizia locale che ha provveduto a far ripulire l’area.