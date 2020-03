Coronavirus. Un caso positivo a Gadoni

Il sindaco: “La situazione è sotto controllo. State in casa”

Di: Redazione Sardegna Live

“Carissimi concittadini, speravo di portare buone notizie invece vi comunico che qualche istante fa abbiamo appreso che un nostro compaesano è risultato positivo al test per coronavirus”, a comunicarlo è il sindaco di Gadoni Francesco Mario Peddio.

“L’Ats in collaborazione con tutte le autorità e figure competenti ha preso in carico la situazione predisponendo tutti i protocolli sanno, previsti in questi casi. La situazione è sotto controllo", rassicura il primo cittadino.

“Per evitare un'ulteriore diffusione del virus nella nostra comunità, vi invito a seguire scrupolosamente tutte le buone prassi comportamentali, evitando di uscire di casa se non per assoluta e documentata necessità. Vi comunico, inoltre, che come Amministrazione stiamo attivato il servivo a domicilio per la spesa e per farmaci, così da permettere a tutti di restare a casa il più tranquillamente possibile. Già, in serata, in collaborazione con la protezione civile provvederemo a sanificare le strade e gli ambienti".

"Sono giorni difficili per tutti - sottolinea il sindaco - facciamo insieme sacrifici, per tutelare la nostra salute, quella dei nostri familiari, ma anche degli atri. Dimostriamoci responsabili. Solo cosi riusciremo a uscire velocemente da questa situazione. Affrontiamo tutti insieme questa emergenza e ne usciremo più forti di prima".