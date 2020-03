“A Quartu diversi trasfertisti dal Nord Italia”, partono i controlli della Polizia locale

Delunas: “Il rispetto della quarantena è prioritario”. Chiesta la riapertura della caserma dei Carabinieri a Flumini

Di: Antonio Caria

La polizia locale di Quartu Sant’Elena avvierà una serie di controlli sulla presenza di diverse persone arrivate in città dal Nord Italia.

“Ancora una volta ricordo l’importanza di rispettare accuratamente le norme disposte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Presidente della Regione, che mettono come azione prioritaria quella di stare tutti a casa, e uscire solo per motivi improrogabili, di lavoro o di salute – ha dichiarato il Sindaco Stefano Delunas -. E sicuramente prioritario è anche il rispetto della quarantena da parte di quelle persone che sono attualmente nel nostro territorio e che nelle scorse settimane sono state nelle zone dove il virus è più diffuso. Per evitare il rischio contagio devono obbligatoriamente evitare ogni contatto con altre persone. È una misura assolutamente necessaria e sulla quale intendiamo adottare il massimo rigore”.

Gli agenti procederanno alla verifica del rispetto delle prescrizioni, tramite un’apposita squadra che sarà messa in piedi dal Comandante.

“Colgo l’occasione – ha concluso il Primo Cittadino – per comunicare che, a seguito del moltiplicarsi delle segnalazioni di violazione del rispetto delle norme di sicurezza contro la diffusione del Covid-19, al fine di rafforzare la sicurezza del nostro territorio costiero, anche in ragione dell’assenza di un presidio decentrato di Polizia Locale, ho presentato alla Legione Sardegna richiesta di riattivazione del presidio dei Carabinieri a Flumini, a garanzia della salute pubblica”.