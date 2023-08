San Giovanni Suergiu. Le fiamme mettono in fuga un cane, l'appello dei padroni

Molly è stata avvistata l'ultima volta nei pressi della pista ciclabile per Sant'Antioco

Di: Redazione Sardegna Live

Le fiamme travolgono la Sardegna. A San Giovanni Suergiu un incendio ha minacciato le campagne circostanti.



In località Is Imperias il rogo ha costretto alla fuga un cane. Molly è scappata di casa e i proprietari lanciano un'appello.



Devono evacuare la zona, ora la stanno cercando. È stata avvistata verso la pista ciclabile per Sant’Antioco.



Chiunque avesse novità può contattare il numero 3462158850.