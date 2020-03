Coronavirus. Il Comune concede contributi per acquistare beni di prima necessità

Contributo una tantum ai residenti per stare vicino alle famiglie in difficoltà

Di: Redazione Sardegna Live

Amministratori e dipendenti aiutano le famiglie in difficoltà in questo periodo di emergenza. “Il Comune di Girasole – scrive il sindaco Gianluca Congiu - ha deciso di pubblicare un avviso per aiutare le persone che, nonostante i recenti provvedimenti di Governo e Regione, non hanno alcun sostegno dallo Stato, dalla Regione o dal Comune stesso e versano in condizioni di oggettiva difficoltà. Daremo loro un contributo per fare la spesa e per acquistare i beni di prima necessità. Anche il Comune fa la sua parte per non lasciare solo nessuno”.

Il contributo straordinario una tantum, finalizzato esclusivamente all’acquisto di beni di generi alimentari, sarà concesso alle famiglie senza un reddito, che non ricevono altri contributi o sussidi. Gli interessati possono fare richiesta mandando un’email all’indirizzo sociale.girasole@gmail.com indicando dati anagrafici e recapito telefonico. Sanno i dipendenti comunali a contattare gli utenti.