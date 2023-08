A La Maddalena cede l'impalcatura di un cantiere edilizio per via del forte vento

Diversi i danni causati dal vento

Di: Redazione Sardega Live

Dalle 8 del mattino i vigili del fuoco di La Maddalena stanno intervenendo per i danni causati dal forte vento.

Pali e insegne divelte, caduta parziale di cornicioni e messa in sicurezza di strutture pericolanti. Nel cantiere edilizio dell'istituto nautico in via Terralugiana ha ceduto l'impalcatura (come si vede nelle immagini).

Diversi gli interventi in coda che vengono smistati dalla sala operativa provinciale in base alle priorità.