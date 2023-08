Fiamme a Muravera, devastata località Feraxi. Il sindaco proclama lo stato di calamità

Completamente distrutte 4 aziende agricole. "Danni gravissimi, ferita che non sarà facile da sanare"

Di: Redazione Sardegna Live

Un violento incendio ha colpito Muravera la scorsa notte. Mezzi aerei in volo anche questa mattina per estinguere le fiamme che hanno devastato la località di Feraxi. Fiamme incessanti anche a Porto Corallo, Villaputzu e San Priamo.

A Feraxi, fa sapere il comune di Muravera, 4 aziende agricole sono state letteralmente annientate dal fuoco che ha ingoiato le riserve di foraggio accumulate. Distrutti anche rinomati agrumeti e una fattoria modello, meta ogni anno di numerose scolaresche. Le fiamme hanno minacciato anche alcune strutture ricettive dalle quali è stato necessario evacuare gli ospiti.

''Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione - ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu - Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente''.

Foto Comune di Muravera