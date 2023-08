Due anni fa Tortu e Patta entravano nell'Olimpo dei grandi con l'oro nella staffetta

Tortu in cerca di rivalsa, Patta all'esordio: insieme all'oro olimpico Jacobs e a Desalu un'impresa storica

Di: Redazione Sardegna Live

Sono passati due anni da quel momento storico. Filippo Tortu taglia il traguardo della 4x100 un centesimo di secondo prima dell'avversario inglese. E' il coronamento di un sogno: il sardo-brianzolo completa il capolavoro iniziato da Patta, Jacobs e Desalu.

Due sardi sono sul tetto del mondo: Lorenzo Patta, oristanese, ad appena 21 anni­ e all'esordio assoluto è campione olimpico. Un'estate di grandi successi quella della spedizione 2021, ricordata anche per i trionfi, a pochi minuti di distanza, di Tamberi nel salto in alto e Jacobs nei 100 metri.

Un momento che lo stesso Tortu ha celebrato sui social: "Sono trascorsi già due anni - ricorda -, eppure quelle lacrime di gioia vivono ancora dentro di me, rievocando l'intensità di quei momenti. Mi ricordano come con tenacia e dedizione, anche i sogni più grandi possono diventare realtà".

"Perché sono emozioni come queste, unite al vostro supporto, che continuano ad alimentare il fuoco che c’è dentro di me, spingendomi verso i traguardi più lontani. Ci vediamo presto in pista, per continuare a sognare insieme", scrive il velocista, che ad agosto prenderà parte ai mondiali di Budapest e proverà a portare in Italia un'altra prestigiosa medaglia.