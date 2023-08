Auto si ribalta su un fianco tra Arzachena e Luogosanto: due feriti

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 12 di oggi, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP 14, tra Arzachena e Luogosanto dove, per cause da accertare, un'auto è uscita di strada per poi ribaltarsi su un fianco.

Feriti in modo lieve i due occupanti, trasportati per accertamenti all’ospedale di Olbia da due ambulanze del 118.

La squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'auto e ha bonificato l'area. Sul posto anche i Carabinieri.