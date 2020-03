Coronavirus. L’appello di Coldiretti Nord Sardegna: “Mangiare prodotti sardi”

Cualbu: “A causa di questa grave crisi rischiamo di lasciare il prodotto sui campi e di buttare cibo”

Di: Antonio Caria

Va avanti l’iniziativa di Coldiretti che sta consegnando a domicilio i prodotti a chilometro zero.

Anche la Sardegna non è da meno. “Campagna Amica anche nei momenti difficili dimostra di essere una vera comunità con i clienti che continuano a cercare i prodotti delle loro aziende e queste che nel rispetto di tutte le norme gli consentono di continuare a consumarli portandoli a domicilio – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu che lancia un appello ai sardi -. Nonostante l’emergenza la campagna non si ferma, la natura continua a produrre e gli agricoltori a lavorarla e curarla. Per questo è fondamentale dare precedenza a noi stessi, in un momento in cui altre nazioni per meri motivi opportunistici ci hanno attaccato ed hanno attaccato l’agricoltura italiana e dunque sarda. A causa di questa grave crisi rischiamo di lasciare il prodotto sui campi e di buttare cibo. Uno spreco sempre inammissibile in tempi come questi. Per questo a tavola portiamo prodotti locali, quelli prodotti dai nostri agricoltori e allevatori”.

“A Sassari, cosi come in tutto il Nord Sardegna e la regione – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti – le aziende si sono organizzate, nel rispetto di tutte le norme, per la consegna a domicilio dei proprio prodotti. L’elenco delle aziende e i loro contatti si trovano nelle pagine facebook di Campagna Amica Nord Sardegna, nel sito web campagnamica.it oppure chiamando alla segreteria della federazione provinciale di Sassari tutte le mattine”.