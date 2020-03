Coronavirus, Halleluja in sardo, interpretato da Francesca Lai: il video che fa venire i brividi. VIDEO

In questo periodo di emergenza, di lotta, di paura, c’è anche l’altro rovescio della medaglia con un inno alla speranza in sardo

Di: Alessandro Congia

Può la melodia di Halleluja di Leonard Coen suscitare in lingua sarda brividi ed emozioni? E' la cantante Francesca Lai a raccontare il motivo di questa meravigliosa interpretazione: “Questo è un brano per me molto prezioso e oggi lo è un po' di più grazie al meraviglioso testo della mia amica Franca Burrai che, un anno fa, ha deciso di regalarmi queste parole. Il testo era ancora nel cassetto. L'ho ritrovato per puro caso due giorni fa e per me è stato un segno; forse era arrivato il momento di cantarla. Davide Guiso ha realizzato questa splendida base e ora sono molto felice di potervi far ascoltare la "mia" Hallelujah in sardo. Spero possa arrivarvi al cuore questa preghiera che dedico a tutte le persone che oggi stanno soffrendo e lottando contro qualsiasi malattia o avversità che la vita ci presenta. La mia voce non è solo che una piccolissima goccia in questo grande universo ma ciascuno di noi cerca di rendersi utile nel modo che più sentiamo nostro. E questo, e il mio. Buon ascolto”.

